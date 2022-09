Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Halle

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagabend an die Kreuzung Haller Straße/Brackweder Straße/Schnatweg aus. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen sind drei Menschen teils schwer verletzt worden.

Die Rettungskräfte wurden gegen 20 Uhr an die große Kreuzung zwischen Halle-Künsebeck und Steinhagen-Amshausen alarmiert. Ein 23-jähriger Bielefelder befuhr in Begleitung eines 22-Jährigen aus Halle in einem VW Golf aus Halle kommend die Brackweder Straße in Richtung Steinhagen/Bielefeld.

Ihnen kam ein 35-Jähriger aus Halle mit einem Cupra-SUV entgegen. Der Mann befuhr die Haller Straße und beabsichtigte nach links in den Schnatweg einzubiegen. Weil der 35-Jährige den entgegenkommenden Golf offenbar zu spät bemerkte, kam es auf der Kreuzung zum schweren Zusammenstoß.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Foto: Christian Müller

Dabei erlitten alle drei Männer Verletzungen, der 22-jährige Beifahrer im VW Golf wurde schwer verletzt. Sie kamen nach notärztlicher Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die Wehrleute des Löschzuges Halle beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe, die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

An den Autos entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro. Warum der 35-Jährige den Gegenverkehr nicht beachtete, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Kreuzung war bis in die späten Abendstunden gesperrt. Das hatte auch Auswirkungen auf die Buslinie 88 [Bielefeld - Steinhagen - Halle].