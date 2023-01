"Echtzeit" in Brockhagen

Die Evangelische Kirchengemeinde Brockhagen bietet eine neue Gottesdienstform: "Echtzeit" startet am Sonntag, 8. Januar, um 18 Uhr in der St. Georgskirche Brockhagen. "Ready for take off", Fertig zum Start, heißt denn auch das Motto der Premiere.

„Echtzeit“ möchte nach Auskunft von Pfarrer Andreas Hoenemann Gottesdienst neu erlebbar machen und hierbei Menschen einen einfachen Zugang zum Glauben ohne jegliches Vorwissen bieten. Gemäß seinem Titel wolle „Echtzeit“ für jeden echte Begegnungen mit Gott, mit Anderen und mit sich selbst ermöglichen. Themen des eigenen Lebens und Glaubens sollen einen Platz erhalten.

Jeweils am zweiten Sonntag im ungeraden Monat wird der "Echtzeit"-Gottesdienst von 18 bis 19 Uhr gefeiert - das ist somit zu folgenden Terminen: 8. Januar, 12. März, 14. Mai, 9. Juli, 10. September und 12. November.

Singeabend Foto: Um die neueren Lieder, die im "Echtzeit"-Gottesdienst gesungen werden, im Vorhinein einmal kennenzulernen, bietet das Team für diesen Freitag, 6. Januar, 19 Uhr im Kantorhaus ein gemeinsames Singen an. Die Lieder entstammen vornehmlich der „Praise & Worship“-Bewegung. Sie sind sehr einprägsam und sprechen mit ihrer Rhytmik immer wieder sehr viele Menschen an. ...

Locker, gesellig, einladend und herzlich soll die Atmosphäre dieses Gottesdienstes sein, der statt auf feste Elemente, sprich: wiederkehrende Liturgie, auf flexible und kreative Elemente wie Anspiele, Interview, Quiz und Mitmachaktionen setzt. Moderne Musik und Ausgestaltung durch mehrere Beteiligte wie Gäste sollen den Gottesdienst prägen. Die Predigten sollen lebensnah und in einfacher Sprache sein, auch Referenten sollen eingeladen werden. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es jeweils auch die Möglichkeit zum Verweilen bei Snacks und Getränken geben. Der "Echtzeit"-Gottesdienst liegt in den Händen eines Teams, dem neben Pfarrer Andreas Hoenemann Renate Wienke, Christian Große-Butenuth, Hartmut Landwehr und Hermann Speckmann angehören.

Zum Motto erkläutert das Team: Jedes Jahr setzen sich viele Menschen Vorsätze für das neue Jahr, um wenige Wochen später enttäuscht festzustellen, dass sie ihre neuen Vorsätze fallen gelassen haben. Die Folge ist, dass Menschen immer weniger Neues wagen, weil sie glauben, ihr gesetzten Vorsätze nicht durchzuhalten. Unter dem Motto „Ready for take off“ soll überlegt werden, was die optimalen Startbedingungen sind, um unsere Ziele am Schluss auch zu erreichen.