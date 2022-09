Hilde und Helmut R. Meyer in Steinhagen feiern Diamantene Hochzeit

Steinhagen

Es war Liebe auf den ersten Blick, damals beim Reiterball in Tatenhausen. 66 Jahre ist das her. Und heute vor 60 Jahren haben sich Hilde und Helmut R. Meyer das Ja-Wort gegeben. An diesem Mittwoch feiern die beiden mit Familie und Freunden ihre Diamantene Hochzeit. Auch Posaunenchor und Pastor haben sich angesagt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold