„Ein besonderes Geschenk erhalten“

Steinhagen-Brockhagen

Ihre gemeinsame Zeit vor Jahrzehnten im Konfirmandenunterricht ließen jetzt zahlreiche Jubilare in der Brockhagener St.-Georgs-Kirche Revue passieren. Viele von ihnen hätten schon 2020 und 2021 Silberne oder Goldene Konfirmation gefeiert, doch die Pandemie zwang zum Aufschub. So kamen am vergangenen Wochenende gleich mehrere Jahrgänge zum Feiern in der Kirche zusammen.

Von Volker Hagemann