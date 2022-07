Ein neuer Name und zwei Urgesteine

Steinhagener Hallenbad ist derzeit zwar in der sommerlichen Revision und damit geschlossen. Im Jubiläumsjahr beschäftigt es aber gerade auch eine Jury – und das 50-jährige Bestehen ist allemal auch Anlass genug, zwei Männer nach ihrer langjährigen Beziehung zum Hallenbad zu fragen.

Jury gibt Ergebnis im August bekannt

Zunächst zur Jury: Diese berät derzeit über den neuen Namen für das Steinhagener Hallenbad. Die Jury setzt sich bunt zusammen aus dem sechsjährigen Finn und seiner Oma Marianne Rittelmeier, Heidekönigin Heidrun Barrelmeier und Bürgermeisterin Sarah Süß sowie Ralf Aldenhoff, Schwimmmeister.

Die Jury setzt sich bunt zusammen aus dem 6-jährigen Finn und seiner Oma Marianne Rittelmeier sowie Heidrun Barrelmeier (Heide-Königin und Bankkauffrau) und Bürgermeisterin Sarah Süß sowie Ralf Aldenhoff, Schwimmmeister. Foto: Gemeindewerke Steinhagen

Die Ergebnisse der Publikumsaktion sollen im August bekannt gegeben werden. Insgesamt, so Badleiter Ralf Aldenhoff, seien über 300 Vorschläge eingetroffen. „Darunter einige wirklich originelle Vorschläge. Im Großen und Ganzen sind wir sehr beeindruckt von der regen Anteilnahme.“ Sobald der Name geklärt ist, kann ein passendes Logo dazu entwickelt werden.

Das Hobby zum Beruf gemacht

Zum Hallenbad gehört einer untrennbar dazu, auch wenn er bereits seit 2004 im Ruhestand ist: Hans-Dieter Strakerjahn (82). 33 Jahre lang war er Schwimmmeister. Sport hat Strakerjahn getrieben, seit er zehn Jahre alt wurde. Schwimmen und Wasserball standen im Vordergrund. „Und dann habe ich eines Tages mein Hobby zum Beruf machen können.“

Die allgemeine Schwimmfähigkeit bei Kindern, so resümiert er, hätte in den vergangenen Jahrzehnten sehr nachgelassen. Die Gründe seien vielfältig: geändertes Freizeitverhalten, Schule bis in den Nachmittag hinein, konkurrierende Freizeitangebote. Bedenklich sei die steigende Nichtschwimmerquote. „Das kann in jedem Baggersee lebensgefährlich werden.“ Abzeichen wie das Seepferdchen würden unterschätzt: „Dafür muss man nur 25 Meter Schwimmen können; viele Eltern schätzen das komplett falsch ein“.

Mit der Badehose überm Arm

Skurrilitäten habe es in 33 Jahren natürlich auch gegeben: Ein Schwimmgast habe versucht, sich im Spind umzuziehen und dann die „Kabine“ als viel zu eng beklagt. Ein anderer sei mit Hut in die Schwimmhalle gekommen, die Badehose allerdings überm Arm getragen und ansonsten nackt. Ein Dritter sei nur zum Duschen gekommen, habe seine Wäsche auf dem Boden der Dusche ausgebreitet, mit den Füßen eine Weile drauf herumgestampft und sei dann wieder gegangen.

Peter Rummel, 85, schwimmt seit 50 Jahren regelmäßig morgens im Steinhagener Hallenbad. Foto: Gemeindewerke Steinhagen

Vom ersten Tage an, seit 1972, kommt Peter Rummel ins Hallenbad. Rummel ist 85 Jahre alt und liebt das Schwimmen seit er ein kleiner Junge war. Er ist passionierter Frühschwimmer, kommt morgens um kurz nach sechs und schwimmt so seine Bahnen. „Wenn die Uhr zwei Minuten vor Sieben zeigt, gehe ich raus zum Duschen und dann nach Hause zum Frühstück. Der Rhythmus ist geblieben. Früher musste ich ja um 8 Uhr im Geschäft sein“, sagt der Friseurmeister.

Die Regelmäßigkeit macht's

Dass er zwischen 1200 und 1500 Meter schwimmt, weiß Peter Rummel erst, seitdem ihm sein Sohn kürzlich eine Smart Watch geschenkt hat. Sie zählt für ihn die Bahnen und den Kalorienverbrauch. Er schwimmt 25 Meter Brust hin – und 25 Meter Rücken zurück, und das vier Mal pro Woche. Aufhören will er mit 85 auf keinen Fall: „Ich brauche Bewegung, sonst werde ich steif. Mann muss kein spezielles Trainingsprogramm haben und auch kein Riesenpensum absolvieren. Wichtig ist die Regelmäßigkeit.“