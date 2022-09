Ein Steinhagener auf Hallig Hooge

Uwe Nissen unterstützt für ein halbes Jahr die Gemeindearbeit auf einem kleinen Eiland in der Nordsee

Steinhagen

Als Presbyter kennt man ihn in Steinhagen. Viele Jahre lang war er auch Vorsitzender des CVJM. Nun hat Uwe Nissen eine neue Aufgabe: Auf der Hallig Hooge unterstützt er die dortige Pfarrerin Hildegard Rugenstein in der Gemeindearbeit. Für ein halbes Jahr ist der 62-Jährige auf dem Eiland in der Nordsee im Bundesfreiwilligendienst.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold