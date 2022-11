Einbrecher flüchten in Steinhagen

Es blieb am Freitagnachmittag in Steinahgen beim Einbruchversuch: Die bislang unbekannten Täter flüchteten.

Am vergangenen Freitagnachmittag, 18. Oktober, haben bislang unbekannte Täter gegen 16 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Ginsterstraße einzubrechen. Die Täter hebelten eine Tür zum Garten und ein rückwärtiges Fenster auf, bevor sie vermutlich aufgrund des akustischen Einbruchalarms die Flucht ohne Beute ergriffen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.