Einbrecher stehlen in Steinhagen Felgen

Hochwertige Felgen haben Einbrecher am Donnerstagnachmittag in Steinhagen gestohlen.

Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Donnerstagnachmittag, 14. Juli, in der Zeit zwischen 13 und 17.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Autowerkstatt an der Bahnhofstraße verschafft. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude nahe der Liebigstraße. Aus der Kfz-Werkstatt entwendeten die Täter einen kompletten Satz hochwertiger Audi-Felgen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.