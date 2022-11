Einbrecher  stehlen Tresor in Steinhagener Wohnhaus

Einbrecher haben sich an der Breslauer Straße gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag, 26. November, 14 Uhr, und Sonntag, 27. November, 20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Breslauer Straße verschafft. Der Tatort liegt, wie die Polizei bekannt gab, zwischen der Mühlen- und der Liegnitzer Straße. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Nach aktuellem Stand entwendeten die Täter einen Tresor mit Bargeld und Schmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.