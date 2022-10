Einbruch in Büro in Steinhagen

Einbruch in ein Büro am Steinhagener Bahnhof - aber bislang ist noch nicht klar, wie die Täter in die Räumlichkeiten gekommen sind.

Bei einem Büroeinbruch an der Straße Am Bahnhof haben bislang unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen, 9. OKtober, irgendwann in der Zeit zwischen 5 und 7.45 Uhr Bargeld und Mobiltelefone entwendet.

Doch wie sich die Einbrecher Zutritt verschafft haben, ist derzeitig noch Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.