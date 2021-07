Einheits-Skulptur steht in OWL

Gleich in zweifacher Hinsicht ist die Region OWL mit dem Einheitsdenkmal in Berlin verbunden.

Nicht nur wird die „Einheitswippe“ bei der Firma Rohlfing in Stemwede gefertigt – mit der Bronzeskulptur „Der große Kniende“ von Bildhauer Stephan Balkenhol ist ein 2010 im Wettbewerb der Bundesregierung ebenfalls prämiertes Werk in OWL präsent. Bemerkenswerte Kunst im öffentlichen Raum: Seit 2015 steht das Monumentalwerk, 5,70 Meter hoch, drei Tonnen schwer, vor dem Forum des Tore- und Türenherstellers Hörmann in Steinhagen-Amshausen.

Firmenchef Martin J. Hörmann schätzt den Großen Knienden wegen des Ausdrucks der Erdverbundenheit und Demut, gepaart mit Stärke und Zuversicht. Als Balkenhols Entwurf in Berlin nicht zum Zuge kam, ist die Familie Hörmann auf den Künstler zugegangen. Und der fand sein Werk auch in Westfalen schlüssig.