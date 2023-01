So heftig war Brandlage zu Silvester im Kreis Gütersloh noch nie

Kreis Gütersloh/Harsewinkel/Steinhagen

Eine solche Einsatzlage in einer Silvesternacht haben die Feuerwehrkräfte in der Leitstelle für den Kreis Gütersloh noch nicht erlebt. Insgesamt gab es in der Nacht 59 Brandeinsätze im Kreisgebiet, 50 mehr als im vergangenen Jahr. Überwiegend waren es kleinere Brände. Größere Einsätze gab es in Harsewinkel und Steinhagen, wo ein Brand in einer Tiefgarage die Feuerwehr in Atem hielt.

Von Stefan Küppers und Gabriele Grund