Endlich wieder Sternchenmarkt!

Die beliebte Brockhagener Traditionsveranstaltung beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr

Steinhagen-Brockhagen

Was für ein prächtiger Tannenbaum da seit kurzem auf dem Kreisverkehr in Brockhagen steht, erst recht mit der stimmungsvollen - und doch sparsamen - Beleuchtung! Man muss schon ganz nah heran gehen, um sein „Geheimnis“ zu lüften. Vor allem aber macht die Tanne Lust auf den Brockhagener Sternchenmarkt an diesem Sonntag, 11. Dezember. Der verspricht einmal mehr, eine stimmungsvolle Veranstaltung zu werden.

Von Volker Hagemann