Endlich wieder Weihnachtsmarkt Steinhagen

Dank der Organisation von Heiko Stockbrügger vom TSV Amshausen und der Spedition WLS sind die 1,3 Tonnen Walnüsse aus Frankreich gut in Steinhagen angekommen. Diese wurden traditionell von der Damenmannschaft des TSV in nur zweieinhalb Stunden abgepackt. Verkauft werden die Nüsse wieder in der Weihnachtsbude des TSV.

Foto: TSV Amshausen