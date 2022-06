Erste Abzeichen in der Kinderfeuerwehr Steinhagen

Es ist das erste Abzeichen in ihrer noch jungen Feuerwehr-Laufbahn – und hoffentlich nicht das letzte: 14 Jungen und Mädchen sind jetzt mit der „Kinderflamme“ ausgezeichnet worden. Es sind auch die ersten Abzeichen, die in der 2018 gegründeten Steinhagener Kinderfeuerwehr vergeben wurden.

Auch Wehrführer Lutz Mescher und sein Stellvertreter Andreas Kramme gratulierten. Denn erst seit 2018 gibt es für die Sechs- bis Zehnjährigen in Steinhagen die Möglichkeit, sich ganz spielerisch dem Thema Feuerwehr zu nähern. Das Interesse ist groß, die Warteliste lang, und wenn jetzt die ersten Jungen und Mädchen die Altersgrenze überschritten haben und nach den Sommerferien in die Jugendfeuerwehr wechseln, dann steht schon wieder genug Nachwuchs in den Startlöchern.