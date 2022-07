Erstes Indierock-Festival in Steinhagen

Steinhagen

Ramin Safarabadi, Sänger und Gitarrist der Münsteraner Band Order 69, spricht mit Augenzwinkern von einer „Herkulesaufgabe“, von „Pioniergeist“ – denn schließlich gehe es um das erste Rockkonzert in der 750-jährigen Geschichte der Gemeinde Steinhagen. Und dann rocken sie das Schlichte-Carree, sorgen für ordentlich „Krawall im Carree“, so der Titel des ersten Indierock-Festivals in Steinhagen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold