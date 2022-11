An der Steinhagener Grundschule Laukshof bestehen fast alle Viertklässler die Radfahrprüfung - oft nur knapp

Peter Stockhecke gibt sich nach der Radfahrprüfung an der Steinhagener Grundschule Laukshof diplomatisch: "Es geht ja nicht um einen Führerschein, sondern lediglich um eine Teilnahmebescheinigung. Und die beiden Kinder, die heute nicht bestanden haben, können die Prüfung problemlos nachholen." Der Polizeihauptkommissar sagt aber auch: "Wie mittlerweile an fast allen Grundschulen fällt auf: Immer mehr Kinder sind auf dem Fahrrad sehr, sehr unsicher. Es muss dringend mehr in den Familien geübt werden."

Von Volker Hagemann