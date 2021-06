Familie Schlichte kann nicht nur Steinhäger

Für Steinhagener Ohren mag das verwunderlich klingen: ein Schlichte, der keinen Steinhäger herstellt? Die Menschen in Graz dagegen kennen ihn nicht anders: Hans-Werner Schlichte (70) ist der Inhaber und Geschäftsführer von Österreichs größter Schnapsbrennerei – der Franz Bauer Destillerie. Sie ist Marktführer in Österreich für edle Obstbrände und stellt Jägermeister in Lizenz her. Am 8. Oktober, noch vor dem zweiten Lockdown, hat Hans-Werner Schlichte mit seiner Belegschaft, mit Honoratioren, Freunden und Familie das 100-jährige Jubiläum seines Unternehmens gefeiert.

(WB).

Seine Mutter Winifred Schlichte und seine Schwester Barbara waren aus Steinhagen gekommen. Nicht nur für die Feierlichkeiten. Im Vorfeld richtete Winifred Schlichte im Firmenkomplex an der Prankergasse mitten in Graz das Museum „Eine Schlichte-Idee“ mit Gegenständen des bäuerlichen Alltagslebens ein.

Eine besondere Ehre wurde der 93-Jährigen zuteil: Nach ihr benannte der Sohn eine Brennblase. Insgesamt drei Brennblasen wurden bei der Feier enthüllt und getauft: Neben „Winifred“ stehen „Anita“ und „Anna“. Patinnen sind Schlichtes Assistentin Anita Schubert und Brennmeisterin Anna Neukart. Und auch der Firmenchef wurde ausgezeichnet: mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz.

100 Mitarbeiter zählt die Franz Bauer Destillerie aktuell. 37 Millionen Euro Umsatz hat der Betrieb 2019 gemacht – 2020 dürften es deutlich weniger sein, denn die durch Corona weggebrochene Gastronomie spürt die Destillerie schmerzlich. Dafür entwickelt der Chef gerade neue Betriebszweige.

Seit 1987 ist Hans-Werner Schlichte in Graz, und hat mit der Destillerie eine Erfolgsgeschichte geschrieben. War der Steinhäger nie eine Option für ihn? „Jein“, sagt der Spross der Schnaps-Dynastie, der damals nach dem BWL-Studium seine ersten Berufserfahrungen, unter anderem bei Jägermeister sammelte: „Am Wochenende hat mein Vater mir erzählt, dass es in Graz nicht so klappe. Entweder müsse man verkaufen oder es müsse etwas passieren.“

Und es passierte etwas: Schlichte brauchte drei Jahre, bis es schon „ganz gut“ lief – und zwei weitere, bis er feststellte: „Mir gefällt es hier. Ich will bleiben.“

Ganz gelassen sagt er: „Jedes Jahr war ein stetiger Aufschwung, weil wir so groß, oder so klein sind, dass wir uns auch mal Flops leisten können.“ So viele können es wohl nicht gewesen sein. Denn seinen Geschäftserfolg führt er auf gute Leute mit guten Ideen zurück. „Ich bin kein gelernter Österreicher, sondern Westfale durch und durch.“ Und als er einst Lakritzlikör kreieren wollte, rieten ihm seine Mitarbeiter heftigst ab: Das mag in Österreich keiner. „Recht hatten sie. Es geht nichts über ehrliche Berater“, so Schlichte.

Aber wohin geht der Weg? Was macht Schlichte anders als andere Spirituosenhersteller, denen Märkte wegbrechen? „Ich schaue dem Volk aufs Maul und abends in der Kneipe, was getrunken wird. Und ich bin viel auf Messen.“ Spirituosen müssten dem Zeitgeist entsprechen: „Jägermeister hat sich auch immer wieder verjüngt.“ Gin ist das aktuelle In-Getränk. Das nächste wird Wermut, so Schlichte.

Mit dem Bistro „HirschBauer“ hat er eine eigene Gastronomie am Firmenstandort etabliert. „So sind wir nahe am Kunden.“ Doch die Bar ist derzeit geschlossen – wie alle Gaststätten. Schlichte setzte indes rechtzeitig auf die Discounter, hat Hofer (Aldi) und Lidl gewonnen und mit ihnen neue Geschmacksrichtungen ausgebaut. „Zu unseren Vorstellungen! In Niedrigpreise steigen wir nicht ein“, sagt er selbstbewusst. Wenn die Menschen nicht mehr in die Kneipe können, dann trinken sie zu Hause, weiß er.

Und es gibt eine neue Firma. Schlichte kehrt heim nach Steinhagen: mit Bauer-Schnaps.at Steinhagen GmbH, ansässig auf Gräfenhof, dem Familiensitz.

Die Geschichte: Im Jahr 1920 gründete Franz Bauer den Brennerei-und Destillationsbetrieb. 1931/32 wurde der noch heute bestehende Firmensitz in der Prankergasse erworben. Und im Juli 1961 erfolgte die Übergabe der Firma Franz Bauer an die Agricola Getränke GesmbH, Tochterunternehmen der Familie H. W. Schlichte.

Heute ist Bauer die einzige noch in Graz existierende Destillerie. Mit modernen, dampfbeheizten Destillationsanlagen werden jährlich über eine Million Kilogramm Früchte eingemaischt und nach altbewährten Methoden destilliert.

1967 wurde in Graz die erste Flasche Jägermeister abgefüllt. Außerhalb Deutschlands ist die Destillerie Franz Bauer heute der einzige in Lizenz abfüllende Betrieb für die Marke Jägermeister. Jährlich finden hier mehr als zwei Millionen Liter Jägermeister ihren Weg in die traditionelle grüne Flasche.