Feuerwehrleute in Steinhagen mit Böllern beworfen

Der mitunter fehlende Respekt vor dem Einsatz von Feuerwehrleuten hat in der Silvesternacht sogar zu Angriffen im Einsatz geführt. In Steinhagen wurden Feuerwehrleute in der Silvesternacht von Außenstehenden mit Feuerwerkskörpern beworfen.

Mitten in einer äußerst stressigen Silvesternacht mit sechs Einsätzen in nur 1,5 Stunden

Der größte Einsatz für die Steinhagener Feuerwehr lief in der Straße Am Pulverbach, die gezielten Attacken mit Böllern erfolgten in der Mozartstraße.

Der gezielte Bewurf mit Feuerwerkskörpern war der negative Höhepunkt einer für die Steinhagener Feuerwehr ohnehin denkwürdigen Silvesternacht. Insgesamt waren in nicht mal eineinhalb Stunden nach Mitternacht sechs Einsätze zu absolvieren, darunter ein größerer mit Vollalarm für alle Löschzüge in einer Tiefgarage am Pulverbach in Steinhagen, der bis in die Morgenstunden andauerte.