Frank Schäffler besucht Firma Stoll in Steinhagen

Geschäftsführer Peter Stoll (rechts) und die Betriebsratsvorsitzende Nursel Firat (links) begrüßten den FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler und Kreis-Vorstandsmitglied Nadia Disselhoff am Firmensitz des Gebäude-Dienstleisters in Steinhagen.

Der Bundestagsabgeordnete und Bezirksvorsitzende der Liberalen in OWL war in den Firmensitz nach Steinhagen gekommen, um sich vor Ort über die Lage im Gebäudereiniger-Handwerk zu informieren. Der heimische Dienstleister unterhält Niederlassungen an sieben Standorten und beschäftigt bundesweit rund 2.700 Mitarbeiter.

Nach Angaben von Peter Stoll trüben Preisexplosionen und Engpässe die derzeitige Stimmung in der Branche. Er verwies auf spürbare Kostensteigerungen etwa bei „Berufskleidung, Reinigungsmaschinen, chemischen Produkten oder Abfallsäcken“. Große Sorge bereiteten auch die hohe Inflation und steigende Energiepreise, ergänzte die Betriebsratsvorsitzende Nursel Firat.

Stoll kritisiert extreme Bürokratiebelastungen

Schäffler, der für die FDP im Deutschen Bundestag sitzt, griff diese Themen gerne auf . Nach seiner Darstellung ist die Inflation keineswegs ein Phänomen, das über „Nacht auf uns hereingebrochen ist“. Sie habe sich vielmehr langsam, aber stetig aufgebaut und werde jetzt durch externe Schocks wie die Pandemie und den Ukraine-Krieg verstärkt, ordnete Schäffler die Situation ein. Die Bundesregierung habe darauf mit bislang drei Entlastungspaketen mit einem Volumen von über 95 Milliarden Euro reagiert.

Auch über Bürokratiebelastungen für die Unternehmen im Gebäudereiniger-Handwerk wurde gesprochen. Peter Stoll erinnerte beispielhaft an die immer komplexeren Ausschreibungen bei öffentlichen Auftragsvergaben. „Insgesamt dauern die Planungs- und Genehmigungsverfahren für verschiedenste Projekte in Stadt und Land einfach zu lange“, kritisierte der mittelständische Unternehmer. Dem stimmte auch Frank Schäffler zu. Das Beispiel des LNG-Terminals in Wilhelmshaven, das innerhalb von 135 Tagen gebaut wurde, zeige indes, „wie es gehen kann“, so der FDP-Mann. Hier müsse die Bundesregierung nachlegen und zahlreiche Infrastrukturprojekte ähnlich rigide umsetzen.

Schäffler verspricht Wirtschaftspolitik aus Maß und Mitte

Schäffler versprach, sich in Berlin weiter für den Mittelstand und das Handwerk einzusetzen und fügte hinzu: „Nie war eine Wirtschaftspolitik aus Maß und Mitte wichtiger als heute“. Ein Rundgang über das Betriebsgelände in Steinhagen rundete den zweistündigen Gedankenaustausch mit Geschäftsführung ab.