Gefahrgut-Transporter fährt auf Pannen-Lkw auf

Schwerer Unfall mit zwei Lkw am Dienstagmittag auf der A33 in Steinhagen. Die Fahrtrichtung Bielefeld war in Steinhagen auf Höhe der Brücke Bahnhofstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Gegen 12.41 Uhr ist nach Angaben der Polizei zwischen den Anschlussstellen Künsebeck und Steinhagen ein Gefahrgut-Transporter mit Anhänger auf einen Lkw aufgefahren, der auf dem Seitenstreifen offenbar mit einer Panne stand. Der 33-jährige Fahrer aus Weißrussland hatte mit seinem Sattelzug einen Stopp auf dem Seitenstreifen eingelegt, weil er einen Reifenschaden an seiner Zugmaschine bemerkt hatte.

Bei dem Zusammenprall wurde der 45-jährige Mann am Steuer des Gefahrgut-Transporters einer Bielefelder Firma schwer verletzt und von Rettungssanitätern in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Sein Gliederzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gefahrgut-Transporter soll, so die Polizei, glücklicherweise nicht beladen gewesen sein. Auch der geparkte Lastwagen hatte keine Fracht. Dessen 33-jähriger Fahrer konnte mit seinem Sattelzug die Autobahn an der Anschlussstelle Steinhagen verlassen.

Die Vollsperrung dauerte bis 15 Uhr an. Für weitere Aufräum- und Reingungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis in den späten Nachmittag hinein nicht befahrbar.

Autobahnpolizisten schätzten den Gesamtschaden auf 120.000 Euro.