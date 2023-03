Gemeinde Steinhagen dankt pflegenden Angehörigen

Am Donnerstag, 11. Mai, sind alle ab 15 Uhr im Ratssaal willkommen. Bei Kaffee und Kuchen, den die Konditorei Nollmann liefert, bei Musik von Olga Teske und ihren Schülerinnen kann man mit anderen ins Plaudern kommen oder sich auch über alle Fragen der Pflege und Alltagshilfen informieren. Denn auch die in Steinhagen tätigen Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und Alltagsdienste, die Hilfen beim Einkaufen, Saubermachen und vielem mehr leisten, sind an diesem Nachmittag vertreten und an den Tischen präsent.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert