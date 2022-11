Gemeinde Steinhagen rechnet wieder mit deutlichem Defizit

"Wir wollen nicht schwarzmalen, aber die Herausforderungen für kommunale Haushalte sind groß“, sagt Steinhagens Bürgermeisterin Sarah Süß. An diesem Mittwoch bringt sie im Gemeinderat erneut einen defizitären Haushaltsplanentwurf ein, der allein im konsumptiven Bereich, also ohne Investitionen, knapp 5,8 Millionen Euro ins Minus geht.

Elf Millionen Euro sind an Kreditermächtigungen für die großen Bauvorhaben allein im nächsten Jahr vorgesehen. Und dieser Haushaltsplanentwurf, der zehnte, den Kämmerer Jens Hahn aufgestellt hat, hat noch eine Besonderheit: „Die Ansätze waren noch nie so schwer kalkulierbar“, so Hahn.