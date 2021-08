Gemeindearbeit künftig in besserem Fokus

Steinhagen

Was auch die Evangelische Kirchengemeinde zu Beginn der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hat, das hat sich längst etabliert und kommt gut an: Regelmäßig werden Sonntags-Videos – als Gottesdienst in der Dorfkirche und anderen Steinhagener Gotteshäusern mit der Filmkamera aufgezeichnet – und dann über Youtube und weitere Online-Kanäle gesendet und dauerhaft abrufbar. Doch die technische Ausrüstung ist veraltet und hat so manches Mal ihre Tücken. Um neue Geräte anschaffen zu können, hat die Kirchengemeinde ein Crowdfunding (deutsch: „Schwarmfinanzierung“) als Spendenprojekt ins Leben gerufen.

Volker Hagemann