Gemeindewerke Steinhagen ehren Jubilare

Lütgemeier bedankte sich für Treue und Tatkraft bei Julia Egloff, bei Jan Hörmann und bei Andreas Gumpert. „Die Abteilungen, für die sie stehen, gehören zu den tragenden Säulen des Unternehmens.“

Alleine Andreas Gumpert blickt auf 40 Jahre öffentlicher Dienst zurück Bei den Gemeindewerken arbeitet er seit dem Jahr 2000. Andreas Gumpert ist Sachbereichsleiter „Shared Services“ und arbeitet mit seinen neun Kollegen den anderen Abteilungen im Hause zu. Mit einem Shared Service Center bündeln Unternehmen interne Dienstleistungen („Services“) verschiedener Bereiche in einer zentralen Geschäftseinheit, welche dann das gesamte Unternehmen nutzen kann („sharing“). Stichtag für Gumperts Jubiläum war der 27. Januar 2022.

IT wird immer wichtiger

Für sehr spezielles Wissen hingegen steht Jan Hörmann. Er ist IT-Leiter, kam ursprünglich aus dem Bankenbereich und startete bei den Gemeinwerken zunächst als Controller, hatte von daher immer viel mit EDV zu tun. „Irrsinn, was sich im IT-Bereich in den vergangenen Jahren geändert hat.“ Mittlerweile wird das Thema von Hörmann und einem weiteren Kollegen bearbeitet. Gerade jetzt, in der Energiepreiskrise, sind IT-Spezialisten besonders gefragt, weil die gesetzlichen Änderungen fast immer Auswirkungen auf Abrechnungsmodalitäten haben. „Da ändert sich täglich was. Wir müssen laufend unsere Augen offenhalten.“ Hörmann ist seit dem 21. Mai 2007 im Unternehmen.

Seit 15 Jahren ist Julia Egloff dabei. Sie ist kaufmännische Angestellte im so genannten Backoffice, hat daher relativ wenig unmittelbar mit Kunden, dafür aber umso mehr mit Verwaltung, Schriftverkehr, Abrechnungswesen zu tun. Julia Egloff, lebt in Halle, ist aber gebürtige Steinhagenerin. Ihr Jubiläumsstichtag war der 1. August 2022.