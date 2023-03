Georg-Müller-Schule Steinhagen findet großes Interesse

Unterrichtsluft schnuppern, Schule und Lehrer kennenlernen und mehr über das Konzept erfahren: Beim jüngsten Tag der offenen Tür der Georg-Mülle-Schule nutzen zahlreiche Familien diese Gelegenheit und sorgen dafür, dass im Schulgebäude am Unteren Steinweg jede Menge los ist.

Ganz zur Freude von Schulleiter Henryk Hommel, der sich davon beeindruckt zeigt, dass zahlreiche Eltern von Schülerinnen und Schülern mit anpacken und den Tag der offenen Tür zu einem vollen Erfolg machen. „Ganz toll, was die Eltern hier machen! Nicht nur in der Cafeteria, sie übernehmen auch Führungen durch das Schulgebäude“, erklärt Hommel, demzufolge die Georg-Müller-Grundschule Steinhagen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist.