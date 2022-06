Gesprächskreis für pflegen Angehörige in Steinhagen

Mehr als zwei Jahre lang war in Coronazeiten der Treffpunkt Apfelstraße im Matthias-Claudius-Haus (MCH) fast durchgehend geschlossen: Die erste Veranstaltung, die dort wieder stattfindet, soll nun ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige sein.

Die Selbsthilfegruppe findet erstmals am 6. Juli, und dann immer am ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr statt. „Der Gesprächskreis ist früher schon gut angenommen worden. Wir wissen, dass viele Angehörige Bedarf haben, sich mit Menschen in einer ähnlichen Situation auszutauschen“, schildert Katharina Schaffeld, Leiterin des Matthias-Claudius-Hauses. Die Einladung gilt natürlich nicht nur den Angehörigen der eigenen Bewohnerschaft, sondern allen Interessierten.

Nicht nur Sabine Martin als Leiterin der Tagespflege im MCH und Rabea Petz als Quartiersmanagerin sind in das Vorhaben einbezogen, sondern auch Sylvia Fox, Leiterin der Kontaktstelle Pflegeselbsthilfe beim Kreis Gütersloh, unterstützt den Gesprächskreis. Sie leitet selbst zwei Selbsthilfegruppen in Gütersloh und weiß, wie wichtig der Austausch untereinander ist. Indes sollen Referenten zu unterschiedlichen Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung oder Kombileistungen eingeladen werden. Mit Entspannungsübungen etwa geht es darum, dass sich auch die Angehörigen etwas Gutes tun. Eine Anmeldung ist nötig bei Rabea Petz im MCH unter 05204/9125-280.