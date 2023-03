Glasfaser für 1100 Haushalte in Brockhagen

Die Telekom wird bald in Brockhagen mit dem angekündigten Ausbau des Glasfasernetzes beginnen. 1100 Haushalte können die schnelle Technologie erhalten. Wer dabei sein will, kann sich jetzt anmelden.

Das neue Glasfasernetz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, surfen und streamen gleichzeitig möglich sind. „Der Vorvermarktungs-Zeitraum, in dem sich Kunden Anschlüsse sichern können, startet am 2. März“, sagt Bram Liebrand vom Telekom Shop in Halle.

Das Infomobil steht vom 9. bis 13. März auf dem Parkplatz beim Markant Markt in Brockhagen täglich von 11 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Hier können alle Bürger und Bürgerinnen Fragen zum Glasfaserausbau in Brockhagen stellen. Wer sich während der Vorvermarktungsphase für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, bekommt den Hausanschluss statt für 799 Euro dann kostenlos von der Telekom bereitgestellt.

Dazu müssen Interessierte in Brockhagen selbst aktiv werden und etwa am Telekom Infomobil auf dem Parkplatz beim Markant Markt oder beim Telekom Shop in Halle am Ronchinplatz 3 den Glasfaseranschluss beauftragen. Die Telekom wird daraufhin die Vermieter kontaktiert und alles Weitere besprechen.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen telefonisch unter 05201/6626169, per WhatsApp unter 0151/73045407 oder per E-Mail unter [email protected]