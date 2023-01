Glasfaser für 120 Steinhagener Unternehmen

Steinhagen

In der Standortumfrage der IHK und des Unternehmerverbandes jüngst hatten sich die Firmen nicht ganz zufrieden mit der Digitalisierung in Steinhagen gezeigt - das soll nun anders werden. Zumindest in einigen Bereichen. Denn die Plusnet GmbH plant, im eigenwirtschaftlichen Ausbau Glasfaser in das Gewerbegebiet zwischen Autobahn und alter B68, Bahnhofstraße und Bielefelder Straße plus in den Gewerbestandort an der Borsigstraße bis zur Osterfeldstraße zu bringen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold