Glasfaser für weite Bereiche Steinhagens

Steinhagen

Schnelles Internet soll ab dem nächsten Jahr flächendeckend in den meisten Steinhagener Siedlungsbereichen Einzug halten. Zu etwa 10.350 Haushalten in Brockhagen, Steinhagen, Obersteinhagen, Amshausen und weiteren Gebieten nördlich der Bahnlinie will die Telekom kostenlos Glasfasertechnologie bringen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold