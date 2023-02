Großbrand bei Bestpool: 36 schlaflose Stunden im Krisenstab

Steinhagen

Es war eine schwarze Woche in der Geschichte der Gemeinde Steinhagen. Denn die schwarze Wolke beim Großbrand bei Bestpool, die am Dienstagabend mit einer Detonation und einer Stichflamme in den Himmel stieg, hat derart dramatische und komplexe Auswirkungen - in allen Bereichen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold