Der Tag nach dem verheerenden Feuer bei der Firma Bestpool

Feuerwehr Steinhagen auch weiter am Brandort

Steinhagen

Am Tag nach dem verheerenden Brand bei der Firma Bestpool in Steinhagen liegt ein Teppich von Chlorgranulat über einem Teil der Gemeinde. Die Bürgerinnen und Bürger haben viele Fragen. Und die Feuerwehr ist auch am Mittwochmittag noch immer vor Ort.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold