Großbrand Bestpool: Schäden direkt mit der Firma abwickeln

Mit der immemsen Qualmwolke haben sich am Abend des 7. Februar auch unzählige Chlorpartikel auf dem Weg gemacht, die sich in der Folge auf alle Flächen in einem weitem Umkreis in Amshausen und Künsebeck gelegt haben. Viele Eigentümer beklagen Schäden an ihren Wohnhäusern.

Foto: Gabriele Grund