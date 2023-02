Nach dem Großbrand in Steinhagen: Was war die Ursache?

Steinhagen

Die Brandermittler der Polizei sind an diesem Donnerstag, 9. Februar, erstmals vor Ort bei der Firma Bestpool in Steinhagen. Nach dem Großbrand bei dem Hersteller von Schwimmbadtechnik am Dienstagabend hat die Suche nach der Brandursache in den völlig zerstörten Hallen begonnen.