Darf ein Unternehmen, das mit gefährlichen Chemikalien in großen Mengen umgeht, in einem "ganz normalen" Gewerbegebiet angesiedelt werden? Das ist nur eine von mehreren Fragen, die das Steinhagener Ehepaar Dr. Wolfgang Boch und Enamaria Weber-Boch in einem offenen Brief an die Bürgermeisterin und die Fraktionen stellt. Das WESTFALEN-BLATT darf den Brief als Leserbrief veröffentlichen.

Offener Brief an die Bürgermeisterin und die Fraktionen in Steinhagen

Sehr geehrte Frau Süß, sehr geehrte Damen und Herren der Fraktionen,

seit gut 40 Jahren leben wir nun in der Gemeinde Steinhagen, und haben uns früher selbst langjährig in der politischen Willensbildung aktiv eingebracht.

Nun brannte in Steinhagen die dritte Unternehmung, die mit Chemikalien umgeht. Wir erinnern an den Großbrand bei Gefinex im Herbst 1990, bei Hanke und Seidel 2014, und nun bei Bestpool. Alle in einem räumlich eng zusammenliegenden Bereich, und von Wohnbebauung umgeben. Zwischenzeitlich hört man von einem aktuellen Lagerhallenbrand in Rheda-Wiedenbrück, wo nach Darstellung in den Nachrichten nur durch Glück umfangreiche Chemikalien nicht in Brand gerieten.

„ Brände kümmern sich nicht darum, ob Vorschriften eingehalten wurden. “ Dr. Wolfgang Boch und Enamaria Weber-Boch

Offensichtlich kümmern sich Brände nicht darum, ob alle Vorschriften und Auflagen eingehalten wurden, und wir registrieren in Steinhagen die Häufung von Chemiebränden in den vergangenen Jahren mit großer Sorge. Und der Bestpool-Brand war kein einfaches Feuer, sondern ein Feuerinferno, das locker in 30 km Entfernung, auch jenseits des Teuto, beobachtet werden konnte!

In der Folge stellen sich nun sehr wichtige Fragen, um die sich eine Gemeinde, die auf Lebensqualität setzt, eigentlich dringend kümmern sollte:

Sollte eine Unternehmung, die mit gefährlichen Chemikalien in großer Menge umgeht, einfach in einem „ganz normalen“ Gewerbegebiet angesiedelt werden? Darf ein Gewerbegebiet, das auch für „Risikofirmen“ vorgesehen ist, von Wohnbebauung umgeben sein? Denn das ist in Steinhagen auch beim geplanten Gewerbegebiet Detert an der Bahnhofstraße der Fall. Im Fall eines wahrscheinlichen Chemiebrands innerhalb der nächsten 10-15 Jahre sind AnwohnerInnen auf den Zufall und die Windrichtung angewiesen, wenn sie nicht auch zu Schaden kommen wollen! Selbst bei Windrädern gelten Mindestabstände zur nächsten Wohnbebauung. Ist das bei Risikochemie nicht umso notwendiger, mit weitem Abstand zur nächsten Wohnbebauung?

Wir hoffen, die politischen Vertreterinnen unserer Gemeinde finden eine zeitnahe Lösung, wie sie mit den angesprochenen Fragen umgehen möchten.

Ansonsten stellt sich die Frage 4: „Wieviel Kollateralschäden für die AnwohnerInnen sind bei der Ansiedlung von Chemieverarbeitern zumutbar?

Immerhin hat sich die Gemeindepolitik in der Vergangenheit auch bei der Frage zur Autobahn A33, die dreist durch den Ort geführt wurde, nicht mit Ruhm bekleckert.

Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die derzeit amtierende kommunalpolitische Generation aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, und auch weiter lernen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Enamaria Weber-Boch

Dr. Wolfgang Boch

