Brautpaar der Woche in Steinhagen: Denise und Felix Runde

Bei der Après-Ski-Party vom Eisstockschießen am Graf Bernhard haben sich die beiden 2016 kennen gelernt: Am Freitag haben Denise, geb. Sibilla und Felix Runde geheiratet. .

Auf die Hochzeit im Standesamt Steinhagen folgte eine große Feier am Bültmannshof in Bielefeld inklusive Trauung mit Standesbeamtin Uta Möller, diesmal als freier Traurednerin. Die Industriekauffrau (26) und der Zimmerer (27) sind in ihrer Freizeit sehr sportlich unterwegs mit Radreisen, Fitness, Fußball und Dart. Die Flitterwochen werden sie allerdings nicht auf dem Fahrrad verbringen: Sie reisen ins türkische Side. Da sei es auch im Herbst noch warm.