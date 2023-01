Große Resonanz auf Brockhagener Mittagstreff

Von der Resonanz sind Leiterin Heidemarie Rabe und ihr Team überwältigt: 60 Essen haben sie für den ersten Brockhagener Mittagstreff in der Alten Dorfschule zu kochen. Die Premiere am zweiten Standort vom "Steinhagener Tisch" ist am Freitag voll und ganz gelungen.

So verhalten das kostenlose Steinhagener Mittagsangebot im Haus der Jugend Checkpoint seit seinem Comeback im September noch immer angenommen wird, so stark ist offenbar das Interesse am kommunikativen Mittagstisch in der Alten Dorfschule Brockhagen. Und dabei muss man sich dafür sogar anmelden, während in Steinhagen jeder spontan kommen kann - das nächste Mal übrigens am kommenden Dienstag, 10. Januar, 11.30 Uhr.