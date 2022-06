Viele von ihnen leben in den USA - doch zu den regelmäßigen Familientreffen kehren die Ordelheides zu ihren Ursprüngen in Brockhagen zurück.

Über einhundert Angehörige der Familie Ordelheide sind bei einem internationalen Familientreffen auf dem Anwesen an der Sandforther Straße 96 zusammengekommen. In der Mitte mit dem gelben »Ordel Orden« ist Organisator und Hobbygenealoge Stefan Ordelheide zu erkennen, rechts vorne Gastgeberin Renate Ordelheide.

"I'm crazy about genealogy«, sagt Debbie Pool, was so viel heißt wie: „Ich bin verrückt nach Ahnenforschung“. Zusammen mit ihrer Cousine Kay McJunkin ist die Amerikanerin zum ersten Mal in Deutschland. Ihre 90-jährige Mutter ist eine Ordelheide, wollte aber die Reisestrapazen nicht mehr auf sich nehmen. Bemerkenswert ist allerdings, wie sie von den internationalen Familientreffen erfahren hat: durch einen Brief adressiert an „The Ordelheides, Texas, USA“.