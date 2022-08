Großes Fest mit Hape Kerkeling, Quiz, Musik und Tanz

1970 wurde das Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH) der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen feierlich seiner offiziellen Bestimmung übergeben. Weil aber 50 Jahre später die Coronapandemie wütete und die damit verbundenen Hygienevorschriften eine größere Feier nicht erlaubten, wird das ursprünglich für 2020 geplante Jubiläum nun am 27. und 28. August im Rahmen eines Gemeindefestes nachgeholt. Gleichzeitig wird auch das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen der 1995 eröffneten Begegnungsstätte am Dietrich-Bonhoeffer-Haus nachträglich gefeiert.

Unter dem Motto „Da bin ich zu Hause“ – in dem sich die Abkürzung des Gemeindezentrums (DBH) wiederfindet – sind am Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August, zahlreiche Aktionen und Programmpunkte geplant. Eine Besonderheit ist, dass am Sonntag ein neuer Name für die Begegnungsstätte verkündet werden soll. Eingeladen sind alle Besucher der Begegnungsstätte und des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses sowie interessierte Gäste. Das letzte Gemeindefest fand 2017 statt.