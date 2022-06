Grundschule Amshausen muss sich erweitern

Steigende Kinderzahlen an der Schule im Allgemeinen und in der OGS (140 von 190 Schülerinnen und Schülern) im Besonderen sowie das pädagogische Konzept des Rhythmisierten Ganztages, das auf einer engen Verzahnung von Unterricht und OGS beruht, bringen die Schule an ihre räumlichen Grenzen. Deshalb soll angebaut werden. Aber wo?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar