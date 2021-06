Grundschule Laukshof erhält drei erste Klassen

208 Erstklässler sind im November an den gemeindlichen Steinhagener Grundschulen für das Schuljahr 2021/22 angemeldet worden. Wegen dieser hohen Zahl werden an der Grundschule Laukshof dann drei Eingangsklassen gebildet.

Die Grundschule Laukshof in Steinhagen soll 2021 drei Eingangsklassen für i-Männchen bilden.

Das beschloss der Schulausschuss am Mittwochabend, am 16. Dezember muss noch der Haupt- und Finanzausschuss darüber abstimmen.

Hintergrund: „Nach einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2013 sollen die Grundschulen Brockhagen, Amshausen und Laukshof jeweils maximal zweizügig geführt werden, die Grundschule Steinhagen maximal dreizügig. Dazu passen auch die aktuellen Anmeldungen“, sagt Bürgermeisterin Sarah Süß. Allerdings komme die Grundschule Steinhagen platzmäßig an ihre Grenzen; sie hat bereits drei dreizügige Jahrgänge, wobei schon ein ehemaliger OGS-Raum als Klassenraum genutzt wird. Weitere Räume stehen nicht zur Verfügung. „Daher wird es am Laukshof nun drei erste Jahrgänge geben“, so die Bürgermeisterin. Ein für den Kunstunterricht genutzter Raum könne hierfür umgestaltet werden. Dafür darf die Grundschule für den Kunstunterricht nun einen Raum der benachbarten Realschule nutzen.