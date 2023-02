230 Grundschulkinder in Steinhagen feiern sportlichen Karneval

Rosenmontag an der Grundschule Steinhagen: Das heißt nicht nur Spiele und Spaß mit Häppchen vom Mitbring-Buffet in den Klassen, dazu gehört auch ein Bewegungs- und Kletterparcours in der Turnhalle.

Und so legen Prinzessinnen vorübergehend ihr Krönchen, Elfen die Flügel und Einhörner das Horn ab und schwingen sich von Klippen (sprich: Kasten) an Lianen (also Seilen) hinab. Polizisten und Cowboys rutschen auf diagonal gestellten Bänken, und Hexen und Spiderman hangeln sich über die „Hängebrücke“ – in Schlaufen zwischen die Barrenholme gehängte Seile.