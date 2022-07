"Gut war's" in Steinhagen

Nachdem sie 103 Fragen beantwortet hat, stellt Bürgermeisterin Sarah Süß auch eine: „Wie hat es Dir denn hier so gefallen?“, will sie vom Gemeindebeschreiber wissen.

„Gut war‘s“, sagt Jascha Riesselmann. Seine Zeit in Steinhagen ist nach drei Monaten Projektzeit am Donnerstag zu Ende gegangen. Am Mittwochabend fasste der Gemeindebeschreiber bei seiner Abschlusslesung im Schlichte-Carree seine literarisch aufgearbeiteten Eindrücke von Steinhagen und den Steinhagenern zusammen.