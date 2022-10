Hallenbad Steinhagen heißt SchwimmWerk

Der neue Name für das Hallenbad in Steinhagen steht fest. Die Jury entschied sich für SchwimmWerk. Zu den Favoriten hatten auch Cronsbad und Dorfbad gezählt.

Hintergrund des Namenswettberwerbs ist das 50-jährige Jubiläum des Hallenbades. Insgesamt 310 Einsendungen waren per E-Mail eingegangen, darunter auch Vorschläge wie „Heimatwasser“ oder „Rückenschwimmer“.

Alle drei Favoriten waren mehrfach vorgeschlagen worden, so dass das Los entscheiden musste. Der erste Preis, ein Reise-Gutschein über 500 Euro , geht an Ernst Czaplinsky. Der zweite Preis, zwei Jahres-Abos zu je 150 Euro für das Kulturwerk Steinhagen, hat Stefanie Pietsch gewonnen. Dritter Preis ist eine Jahreskarte für das Steinhagener Hallenbad und geht an Andreas Kipp. Jetzt muss der neue Name samt Logo noch grafisch umgesetzt werden.