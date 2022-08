Haller Segelflieger auf Rekordkurs

Steinhagen/Halle

Knapp zehn Stunden war er in der Luft, ist 1105 Kilometer geflogen – allein mit der Kraft der Natur, großem fliegerischem Können und natürlich auch guter Technik: Lukas Brune (24) ist Segelflieger. Am 5. Juli hat der Haller, der Mitglied in der Flugsportvereinigung Ravensberg in Steinhagen ist, eine rekordverdächtige Leistung vollbracht.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold