Versuchter Totschlag: Haller sitzt in U-Haft

Ein 46-jähriger Mann aus Halle sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er einen 51-Jährigen, der ebenfalls aus Halle kommt, am frühen Sonntagmorgen vor der Gaststätte Friedrichshöhe an der Kaistraße in Amshausen lebensbedrohlich verletzt hatte. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat gegen den 46-Jährigen ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Vor der Gaststätte Friedrichshöhe an der Kaistraße in Amshausen soll der 46-Jährige Haller einen 51-jährigen Mann lebensgefährlich schwer verletzt haben.

Drei Männer sind in der Nacht zu Sonntag gegen 4.30 Uhr vor der Gaststätte offenbar in Streit geraten, der in eine handgreiflichen Auseinandersetzung mündete. Am Montagnachmittag gaben Staatsanwaltschaft Bielefeld und Kriminalpolizei Gütersloh in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt, dass die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags gegen den 46-Jährigen aus Halle einleitet.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, als der Streit mehrerer Männer eskalierte. In welchem Verhältnis die Männer zueinander stehen, war am Montag nicht zu erfahren. Der 46-Jährige geriet nach den Zeugenaussagen zunächst in einen verbalen Streit mit einem Zeugen. Als der Streit auszuarten drohte, gingen nach Auskunft der Polizei ein 51-jähriger Mann aus Halle sowie ein 46-jähriger Gütersloher dazwischen. Es entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den beiden Männern und dem 46-Jährigen, bei welcher der Gütersloher leicht verletzt wurde.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Der 51-jährige Haller hingegen wurde den weiteren Ermittlungen zufolge durch den 46-jährigen Beschuldigten mit einem Tritt schwer verletzt, so ein Sprecher der Kreispolizei weiter.

Noch am Einsatzort haben die Beamten den 46-Jährigen vorläufig festgenommen. Der 51-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Bielefelder Klinikum transportiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der 46-Jährige am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ und verkündete in der Folge die Untersuchungshaft gegen den Mann aus Halle.