Haus der Jugend Steinhagen boomt

Gerade viel Zulauf auch an ukrainischen Kindern und Jugendlichen - Programm in den Ferien

Auch in den Osterferien hat das Checkpoint normal geöffnet - beziehungsweise: die Öffnungszeiten sogar etwas auf spätere Tageszeiten verschoben. Auf Wunsch der Besucherinnen und Besucher. So ist von Montag, 3., bis Mittwoch, 5. April, von 16 bis 18 Uhr "Kinderzeit", von 18 bis 21 Uhr "Jugendzeit". Und am Donnerstag, 6. April, sind die Kinder wiederum von 16 bis 18 Uhr willkommen, die Jugendlichen von 18 bis 23 Uhr. "Wir wollen dann grillen", kündigt Checkpoint-Mitarbeiter Alexander Vive ein besonderes Event an.