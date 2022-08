Heidefest und Weinmarkt Steinhagen diesmal am Kirchplatz

Das liegt schon am Veranstaltungsort: Denn der Kirchplatz wird der Großveranstaltung diesmal die Kulisse bilden. Die Wirtinnen und Wirte kamen auf die Idee, diesmal in Steinhagens gute Stube zu wechseln. „Auf dem Marktplatz waren wir an unsere Grenzen gestoßen, was Besuchermenge und Buden betrifft“, sagt Thomas Uhlemeyer. Denn diesmal gesellen sich zum Erfolgstrio mit Peter Krebs, Werner Haskenhoff und Thomas Uhlemeyer mit ihren Teams neu Johannes Kesten, Martina Kordbarlag und Maida Ntinos hinzu. Alle sechs bieten Getränke, vier von ihnen auch Speisen.

