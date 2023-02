Heimatverein Amshausen verliert Hof Schierenbeck

„Wir blicken zusammen nach vorne“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Amshausen, Dieter Graf, welcher sich bei der jüngsten Jahreshauptversammlung in der Alten Feuerwehr spürbar darüber freut, dass das durch Corona sehr zurückgefahrene Vereinsleben in 2022 langsam wieder aufgeblüht ist. Weniger erfreulich ist jedoch die leicht geschrumpfte Mitgliederzahl und die Tatsache, dass der Heimatverein zukünftig auf den jahrzehntelang als Veranstaltungsort genutzten Hof Schierenbeck verzichten muss.

„Es ist leider wahr geworden. Wir müssen unsere Sachen dort abholen und die Bänke und Tische jetzt woanders lagern. An der Friedrichshöhe gibt es vielleicht eine Möglichkeit“, sagt Dieter Graf, der den Schritt sehr bedauert. Trotz der etwas geschrumpften Mitgliederzahlen (Ende 2021:243, Ende 2022: 232) verkündet er nicht ohne Stolz, „immer noch“ der mitgliederstärkste Heimatverein in der Gemeinde zu sein. Dies ist seiner Meinung nach nicht zuletzt deshalb so, weil der Heimatverein Amshausen seinem Mitgliedern über das Jahr verteilt jede Menge Unterhaltung und gemeinschaftliche Erlebnisse bietet.