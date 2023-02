Hereinspaziert in den neuen Laden in Steinhagen

Steinhagen

Der Laden ist wieder da. Bevor die karitative Second-Hand-Einrichtung am Donnerstagmittag aber für das Publikum zum ersten Verkaufstag öffnete, nahmen sich Leiterin Andrea Waschbüsch-Altmeyer und ihr Team Zeit, Unterstützer und Helfer in den neuen Räumlichkeiten am Kirchplatz 2 willkommen zu heißen und das vorzustellen, was in den vergangenen Wochen enstanden ist - ein schönes Ladenlokal mit einem großen und hochwertigen Angebot an gebrauchten Textilien, Schuhen, Taschen und vielem mehr.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold